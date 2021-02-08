Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Головин: «Получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение»

08 Февраля 2021, 15:23,

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался после игры с «Нимом» (4:3). Россиянин забил три гола и отметился одной голевой передачей.

«Получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение. Это только одна игра. Нам нужно много работать, прогрессировать и устранять ошибки», - цитирует Головина «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года, в нынешнем сезоне россиянин забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в девяти матчах.

Стоит отметить, что «Монако» выиграло семь матчей подряд в чемпионате Франции - это позволило подопечным Ковача подняться на четвертое место в Лиге 1.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Александр Головин
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