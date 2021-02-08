Слуцкий – о хет-трике Головина: «Меня удивляло, что он до этого не выходил в стартовом составе»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал хет-трик российского полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Нима» (4:3).

«Меня удивляло, что он до этого не выходил в стартовом составе, хотя, наверное, уже с первого выхода на замену забил гол, потом отдал две голевые. Если оценивать голы, то больше всего понравился второй», - цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что 24-летний Головин совсем недавно восстановился от травмы, из-за которой он пропустил порядка нескольких месяцев. Российский полузащитник сыграл девять матчей за «Монако» в нынешнем сезоне чемпионата Франции, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.