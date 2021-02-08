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Слуцкий – о хет-трике Головина: «Меня удивляло, что он до этого не выходил в стартовом составе»

08 Февраля 2021, 15:11,

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал хет-трик российского полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Нима» (4:3).

«Меня удивляло, что он до этого не выходил в стартовом составе, хотя, наверное, уже с первого выхода на замену забил гол, потом отдал две голевые. Если оценивать голы, то больше всего понравился второй», - цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что 24-летний Головин совсем недавно восстановился от травмы, из-за которой он пропустил порядка нескольких месяцев. Российский полузащитник сыграл девять матчей за «Монако» в нынешнем сезоне чемпионата Франции, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Леонид Слуцкий, Александр Головин
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