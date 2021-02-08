Ньянг продолжит карьеру в Саудовской Аравии

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08 Февраля 2021, 10:59,
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Форвард Мбайе Ньянг, выступавший последнее время в чемпионате Франции за «Ренн», перебрался в Саудовскую Аравию. 26-летний сенегальский футболист заключил контракт с «Аль-Ахли», об этом информирует пресс-служба клуба.
Стороны подписали арендное соглашение, которое рассчитано до завершения нынешнего сезона.
В текущем розыгрыше французской Лиги 1 африканский нападающий провел девять поединков, записав на свой счет один забитый мяч.
В составе национальной сборной Сенегала Ньянг сыграл 23 матча, отметившись четырьмя голами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Мбайе Ньянг