Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Мбаппе: «ПСЖ» не думает о «Барселоне» из-за отставания в Лиге 1»

08 Февраля 2021, 08:50,

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе пообщался с журналистами после победы над «Марселем» (2:0) в поединке чемпионата Франции.

«Матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов? Пока не думаем об этом, мы растеряли много очков и теперь все наши мысли сосредоточены на чемпионате Франции. Раньше уделяли больше внимания Лиге чемпионов, однако сейчас мы отстаем в Лиге 1», - приводит слова 22-летнего нападающего GFFN.

По итогам 24 туров чемпионата Франции парижский гранд набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Маурисио Почеттино отстают от лидирующего «Лилля» на три балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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