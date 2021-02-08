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Французский клуб хочет пригласить Аллегри

08 Февраля 2021, 08:11,

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри, известный по работе в «Милане» и туринском «Ювентусе», попал в сферу интересов французского топ-клуба.

Согласно данным le10sport, предложить контракт наставнику может «Марсель». Провансальцы ведут активные поиски нового главного тренера после отставки Андре Виллаш-Боаша. Португалец покинул пост рулевого «Марселя» из-за подписания футболиста, которого он не хотел видеть в команде.

Ранее СМИ сообщали, что Аллегри рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Ромы».

«Марсель» набрал 33 балла и занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Массимилиано Аллегри
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