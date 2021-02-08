Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«ПСЖ» легко разобрался с «Марселем»

08 Февраля 2021, 00:59,

Находящийся в кризисе «Марсель» пытался дать бой «ПСЖ» в 24-м туре чемпионата Франции. Гости вышли на поле, оставив Неймара в запасе, но и без него забили два мяча в первой четверти поединка. Килиан Мбаппе умчался в контратаку после углового у ворот парижан, оказался один перед голкипером и переиграл его. Мауро Икарди удвоил перевес ударом по воротам затылком, и мяч парашютом улетел в дальний угол. В оставшееся время «ПСЖ» мог неоднократно делать счет разгромным, но игроки не попадали в створ ворот. «Марсель» к тому же на ближайшее время лишился Димитри Пайе, который получил красную карточку за грубость.

Победа 2:0 вывела «ПСЖ» на чистое третье место.

Протокол игры  
Марсель 0:2 ПСЖ
    9' Мбаппе Килиан (0:1)
    24' Икарди Мауро (0:2)
Манданда Стив Сакаи Хироки Альваро Гонсалес II   78' (Перрен Люка (   78') Чалета-Цар Дуе Нагатомо Юто   57' (Лирола Поль (   57') Ронжье Валентин   88' (Кюизанс Микаэль (   88') Камара Бубакар Гуйе Пап   49' Товен Флорьян   78' (Энрике Луис III (   78') Жермен Валер   56' (Бенедетто Дарио (   56') Пайе Димитри   90'
Запасные: Суаре Шейк Балерди Леонардо Пеле Йоанн Хауи Саиф-Эдин
Рико Серхио Флоренци Алессандро   88' (Кин Мойзе (   88') Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Кюрзава Левен Гуэйе Идрисса Верратти Марко Паредес Леандро   45'   66' (Данилу Перейра (   66') Ди Мария Анхель   11' (Сарабия Пабло (   11' Керер Тило   88') Икарди Мауро   53'   65' (Неймар (   65') Мбаппе Килиан
Запасные: Баккер Митчел Рафинья Алькантара Дракслер Юлиан Летелье Александр
07 февраля. Стадион "Велодром" (Марсель).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Марсель
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