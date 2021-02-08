«ПСЖ» легко разобрался с «Марселем»

Находящийся в кризисе «Марсель» пытался дать бой «ПСЖ» в 24-м туре чемпионата Франции. Гости вышли на поле, оставив Неймара в запасе, но и без него забили два мяча в первой четверти поединка. Килиан Мбаппе умчался в контратаку после углового у ворот парижан, оказался один перед голкипером и переиграл его. Мауро Икарди удвоил перевес ударом по воротам затылком, и мяч парашютом улетел в дальний угол. В оставшееся время «ПСЖ» мог неоднократно делать счет разгромным, но игроки не попадали в створ ворот. «Марсель» к тому же на ближайшее время лишился Димитри Пайе, который получил красную карточку за грубость.

Победа 2:0 вывела «ПСЖ» на чистое третье место.