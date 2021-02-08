«ПСЖ» легко разобрался с «Марселем»

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08 Февраля 2021, 00:59,
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Находящийся в кризисе «Марсель» пытался дать бой «ПСЖ» в 24-м туре чемпионата Франции. Гости вышли на поле, оставив Неймара в запасе, но и без него забили два мяча в первой четверти поединка. Килиан Мбаппе умчался в контратаку после углового у ворот парижан, оказался один перед голкипером и переиграл его. Мауро Икарди удвоил перевес ударом по воротам затылком, и мяч парашютом улетел в дальний угол. В оставшееся время «ПСЖ» мог неоднократно делать счет разгромным, но игроки не попадали в створ ворот. «Марсель» к тому же на ближайшее время лишился Димитри Пайе, который получил красную карточку за грубость.
Победа 2:0 вывела «ПСЖ» на чистое третье место.
Протокол игры
|9' Мбаппе Килиан (0:1)
|24' Икарди Мауро (0:2)
Манданда Стив • Сакаи Хироки • Альваро Гонсалес II 78' ( Перрен Люка ( 78') • Чалета-Цар Дуе • Нагатомо Юто 57' ( Лирола Поль ( 57') • Ронжье Валентин 88' ( Кюизанс Микаэль ( 88') • Камара Бубакар • Гуйе Пап • 49'Товен Флорьян 78' ( Энрике Луис III ( 78') • Жермен Валер 56' ( Бенедетто Дарио ( 56') • Пайе Димитри 90'
Запасные: Суаре Шейк • Балерди Леонардо • Пеле Йоанн • Хауи Саиф-Эдин
Рико Серхио • Флоренци Алессандро 88' ( Кин Мойзе ( 88') • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • Кюрзава Левен • Гуэйе Идрисса • Верратти Марко • Паредес Леандро 45' 66' ( Данилу Перейра ( 66') • Ди Мария Анхель 11' ( Сарабия Пабло ( 11' • Керер Тило 88') • Икарди Мауро 53' 65' ( Неймар ( 65') • Мбаппе Килиан
Запасные: Баккер Митчел • Рафинья Алькантара • Дракслер Юлиан • Летелье Александр
07 февраля. Стадион "Велодром" (Марсель).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Марсель