Верратти – о возможном переходе Месси в «ПСЖ»: «Я просто отдавал бы мяч ему или Неймару»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказался относительно возможного перехода нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Конечно, я хотел бы поиграть в одной команде с Месси. Я просто отдавал бы мяч Неймару или Месси, а сам оставался сзади и просто наблюдал за ними. Команда была бы чем-то прекрасным», - цитирует итальянского полузащитника RMC.

Напомним, что действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до конца нынешнего сезона, аргентинец пока не определился со своим будущим. СМИ связывают Лионеля не только с «ПСЖ», но и с «Манчестер Сити», в котором работает бывший наставник каталонцев Хосеп Гвардиола.