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Ди Мария получил травму в матче с «Марселем»

07 Февраля 2021, 23:20,

В двадцать четвёртом туре чемпионата Франции «Марсель» на своём поле принимает «ПСЖ».

На 11-й минуте матча травму бедра получил аргентинский вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария, вместо него на поле появился Пабло Сарабия.

На данный момент идёт 15-я минута, «ПСЖ» впереди со счётом 1:0. Забитым голом на девятой минуте отметился Мбаппе, а передачу на него отдал получивший повреждение Ди Мария.

32-летний аргентинец сыграл двадцать четыре матча за «ПСЖ» в нынешнем сезоне и отметился пятью забитыми голами. Контракт Ди Марии с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

«ПСЖ» располагается на третьем месте в чемпионате Франции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Анхель Ди Мария
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Комментарии (1)
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Super fanat
07 Февраля 2021, 23:28

Хороший игрок, несомненно помог бы ПСЖ в борьбе за чемпионство. Жаль, что выбыл. Надеюсь, травма не очень серьёзная.

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