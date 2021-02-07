Широков – о хет-трике Головина: «Просто хороший день»

|
07 Февраля 2021, 19:46,
|
|
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал хет-трик хавбека «Монако» Александра Головина в ворота «Нима» (4:3).
«Просто хороший день. После травмы у него все матчи хорошие. Вообще вся его карьера в «Монако» подразумевает то, что он перейдет в клуб чуть выше уровнем», - приводит слова Широкова sport24.
Отметим, что на счету Головина и голевая передача в сегодняшнем матче.
24-летний россиянин перешёл в «Монако» в июле 2018 года из ЦСКА, сумма трансфера составила тридцать миллионов евро. Контракт Головина с французским клубом будет действовать ещё три с половиной сезона.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Монако, Роман Широков, Александр Головин
Например в ПСЖ )