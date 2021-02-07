Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Широков – о хет-трике Головина: «Просто хороший день»

07 Февраля 2021, 19:46,

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал хет-трик хавбека «Монако» Александра Головина в ворота «Нима» (4:3).

«Просто хороший день. После травмы у него все матчи хорошие. Вообще вся его карьера в «Монако» подразумевает то, что он перейдет в клуб чуть выше уровнем», - приводит слова Широкова sport24.

Отметим, что на счету Головина и голевая передача в сегодняшнем матче.

24-летний россиянин перешёл в «Монако» в июле 2018 года из ЦСКА, сумма трансфера составила тридцать миллионов евро. Контракт Головина с французским клубом будет действовать ещё три с половиной сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Роман Широков, Александр Головин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Bolela
07 Февраля 2021, 21:23

Например в ПСЖ )

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола