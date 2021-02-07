Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Головин оформил хет-трик в матче с «Нимом»

07 Февраля 2021, 18:26,

В двадцать четвёртом туре чемпионата Франции «Ним» на своём поле принимает «Монако».

Как сообщалось ранее, к 13-й минуте матча российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль, это не сломало «Ним», который успел отыграться ещё до перерыва. На 62-й минуте встречи Головин вновь вывел свою команду вперёд, отправив мяч в сетку прямым ударом со штрафного. Таким образом, на счету россиянина уже хет-трик, а играть остается ещё полчаса.

После 65 минут «Монако» впереди со счётом 3:2.

Отметим, что шесть побед к ряду позволили «Монако» подняться на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Александр Головин
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