Головин оформил дубль в матче с «Нимом» к 13-й минуте

|
07 Февраля 2021, 17:15,
|
|
В двадцать четвертом туре чемпионата Франции «Монако» на выезде играет против «Нима».
Уже на третьей минуте матча счёт открыл российский полузащитник Александр Головин, пославший мяч в сетку после передачи Балло-Туре, а на двенадцатой минуте воспитанник ЦСКА упрочил преимущество своей команды, оформив дубль.
На данный момент идёт тринадцатая минута, «Монако» впереди со счётом 2:0.
Отметим, что подопечные Нико Ковача одержали шесть побед подряд в чемпионате Франции.
Таким образом, Головин забил третий гол за «Монако» в нынешнем сезоне, всего он сыграл девять матчей за французский клуб.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Монако, Александр Головин