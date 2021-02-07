Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Головин оформил дубль в матче с «Нимом» к 13-й минуте

07 Февраля 2021, 17:15,

В двадцать четвертом туре чемпионата Франции «Монако» на выезде играет против «Нима».

Уже на третьей минуте матча счёт открыл российский полузащитник Александр Головин, пославший мяч в сетку после передачи Балло-Туре, а на двенадцатой минуте воспитанник ЦСКА упрочил преимущество своей команды, оформив дубль.

На данный момент идёт тринадцатая минута, «Монако» впереди со счётом 2:0.

Отметим, что подопечные Нико Ковача одержали шесть побед подряд в чемпионате Франции.

Таким образом, Головин забил третий гол за «Монако» в нынешнем сезоне, всего он сыграл девять матчей за французский клуб.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Александр Головин
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