Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Неймар сможет сыграть с «Марселем»

07 Февраля 2021, 15:32,

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые смогут сыграть в воскресном матче чемпионата Франции против «Марселя». В этом списке нашлось место для нападающего Неймара. Накануне звёздный бразилец пропустил тренировочное занятие команды по причине гастроэнтерита.

Классический поединок французского футбола между «Марселем» и «ПСЖ» стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Следить за ходом матча можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом круге «Марсель» обыграл «ПСЖ» на выезде со счётом 1:0. Игра запомнилась скандалом с удалением Неймара.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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