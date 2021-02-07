​Неймар сможет сыграть с «Марселем»

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые смогут сыграть в воскресном матче чемпионата Франции против «Марселя». В этом списке нашлось место для нападающего Неймара. Накануне звёздный бразилец пропустил тренировочное занятие команды по причине гастроэнтерита.

Классический поединок французского футбола между «Марселем» и «ПСЖ» стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Следить за ходом матча можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом круге «Марсель» обыграл «ПСЖ» на выезде со счётом 1:0. Игра запомнилась скандалом с удалением Неймара.