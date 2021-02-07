​Неймар сможет сыграть с «Марселем»

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07 Февраля 2021, 15:32,
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«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые смогут сыграть в воскресном матче чемпионата Франции против «Марселя». В этом списке нашлось место для нападающего Неймара. Накануне звёздный бразилец пропустил тренировочное занятие команды по причине гастроэнтерита.
Классический поединок французского футбола между «Марселем» и «ПСЖ» стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Следить за ходом матча можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Напомним, что в первом круге «Марсель» обыграл «ПСЖ» на выезде со счётом 1:0. Игра запомнилась скандалом с удалением Неймара.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Неймар