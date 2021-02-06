​Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» с одним условием

Килиан Мбаппе рассчитывает определиться со своим будущим до чемпионата Европы, который пройдёт летом. Действующий контракт французского форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года.

Как сообщает AS, ссылаясь на окружение Мбаппе, футболист может продлить контракт с «ПСЖ» с одним условием. Речь идёт о пункте, который может позволить Килиану в будущем уйти в «Реал» или в другой топ-клуб за определённую сумму. Впрочем, у сторон могут возникнуть разногласия по поводу суммы выкупа в этом пункте.

Ранее в прессе появилась информация о том, что другой звёздный форвард «ПСЖ» Неймар уже согласовал новый трудовой договор с клубом.