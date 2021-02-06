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Неймар рискует пропустить игру с «Марселем»

06 Февраля 2021, 16:15,

Один из лидеров «ПСЖ» Неймар рискует пропустить поединок 24-го тура чемпионата Франции против «Марселя», об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

В заявлении столичного гранда говорится, что бразильский нападающий пропустил сегодняшнюю тренировку команды из-за гастроэнтерита. Решение об участии форварда в матче будет принято в ближайшее время.

Встреча между «Марселем» и «ПСЖ» пройдет в воскресенье, седьмого февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Провансальцы занимают девятое место в турнирной таблице Лиги 1, а парижане располагаются на третьей позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Неймар
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