Неймар рискует пропустить игру с «Марселем»

Один из лидеров «ПСЖ» Неймар рискует пропустить поединок 24-го тура чемпионата Франции против «Марселя», об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

В заявлении столичного гранда говорится, что бразильский нападающий пропустил сегодняшнюю тренировку команды из-за гастроэнтерита. Решение об участии форварда в матче будет принято в ближайшее время.

Встреча между «Марселем» и «ПСЖ» пройдет в воскресенье, седьмого февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Провансальцы занимают девятое место в турнирной таблице Лиги 1, а парижане располагаются на третьей позиции.