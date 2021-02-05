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Маркиньос: «Предпочитаю ездить на такси, а не на своём Ferrari»

05 Февраля 2021, 22:25,

Global Look Press

Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал, что предпочитает ездить на такси, а не на своём Ferrari.

«Да, я приобрёл автомобиль, когда перешёл в «ПСЖ», но редко им пользуюсь. Мне скучно водить машину, не очень люблю это. Да, есть люди, которым нравится сидеть за рулём, но не в моем случае. На Ferrari езжу только с друзьями или с семьёй, мне комфортнее ездить по Парижу на такси», - приводит слова бразильца So Foot.

26-летний защитник выступает за «ПСЖ» с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл девятнадцать матчей за клуб во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами. Контракт Маркиньоса с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Маркиньос
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