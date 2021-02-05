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Ди Мария: «Хочу остаться в «ПСЖ», ведь к нам может присоединиться Месси»

05 Февраля 2021, 08:23,

Global Look Press

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария ответил на вопрос о возможной пролонгации сотрудничества с французским клубом.

«Сейчас ведутся переговоры о подписании нового трудового соглашения. Я хочу остаться в Париже, ведь существует вероятность того, что к нам может присоединиться Лионель Месси», - передает слова аргентинского вингера журналист Николо Скира в «Твиттере».

Новый контракт между сторонами может быть рассчитан до середины 2023-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Анхель сыграл 18 поединков, записав на свой счет три гола и семь результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Анхель Ди Мария
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