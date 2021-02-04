Неймар: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и чемпионат мира с Бразилией»

|
04 Февраля 2021, 14:38,
|
|
Нападающий «ПСЖ» Неймар не сомневается, что парижский клуб не ограничится одним финалом Лиги чемпионов.
«Меня мотивируют не поражения, а победы, которые я одерживал за свою карьеру. Я знаю, каково это – выиграть Лигу чемпионов, уверен, что снова выйду в финал с «ПСЖ».
Какие у меня цели? Хочу выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и чемпионат мира со сборной Бразилии.
Цели вне поля? Даже не знаю, просто хочу, чтобы пандемия поскорее закончилась, и мы смогли вернуться к нормальной жизни», - цитирует бразильского футболиста Sportsmail.
Неймар выступает за бразильский клуб с 2017 года, а его контракт с «ПСЖ» будет действовать ещё полтора сезона.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ПСЖ, Неймар