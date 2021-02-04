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Неймар: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и чемпионат мира с Бразилией»

04 Февраля 2021, 14:38,

Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сомневается, что парижский клуб не ограничится одним финалом Лиги чемпионов.

«Меня мотивируют не поражения, а победы, которые я одерживал за свою карьеру. Я знаю, каково это – выиграть Лигу чемпионов, уверен, что снова выйду в финал с «ПСЖ».

Какие у меня цели? Хочу выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и чемпионат мира со сборной Бразилии.

Цели вне поля? Даже не знаю, просто хочу, чтобы пандемия поскорее закончилась, и мы смогли вернуться к нормальной жизни», - цитирует бразильского футболиста Sportsmail.

Неймар выступает за бразильский клуб с 2017 года, а его контракт с «ПСЖ» будет действовать ещё полтора сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Неймар
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