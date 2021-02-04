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Сампаоли - очередной претендент на пост главного тренера «Марселя»

04 Февраля 2021, 09:43,

Евро-Футбол.Ру

Руководство «Марселя» ведет активные поиски нового главного тренера после отставки португальца Андре Виллаш-Боаша.

Как сообщает издание ESPN, провансальский клуб проявляет интерес к 60-летнему аргентинскому специалисту Хорхе Сампаоли, известному в Европе по работе с «Севильей». В настоящий момент он занимает пост наставника «Атлетико Минейро».

«Марсель» может пригласить Сампаоли, если выплатит бразильскому клубу 800 тысяч долларов. Такая сумма прописана в контракте тренера в качестве отступных.

Ранее сообщалось, что на пост рулевого французского клуба претендуют Маурицио Сарри и Рафаэль Бенитес.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Хорхе Сампаоли
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Комментарии (2)
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0
d c
04 Февраля 2021, 10:45

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0
Super fanat
04 Февраля 2021, 10:23

Бенитес и Сарри не пойдут туда окончательно зашквариваться, учитывая, какие тёрки с руководством были у Виллаш-Боаша. А Сампаоли может и попробовать, всё равно уже в Европе не тренирует, да и Аргентину забросил. Вдруг выгорит и выведет Марсель в зону ЛЧ?

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