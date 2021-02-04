Сампаоли - очередной претендент на пост главного тренера «Марселя»

Руководство «Марселя» ведет активные поиски нового главного тренера после отставки португальца Андре Виллаш-Боаша.

Как сообщает издание ESPN, провансальский клуб проявляет интерес к 60-летнему аргентинскому специалисту Хорхе Сампаоли, известному в Европе по работе с «Севильей». В настоящий момент он занимает пост наставника «Атлетико Минейро».

«Марсель» может пригласить Сампаоли, если выплатит бразильскому клубу 800 тысяч долларов. Такая сумма прописана в контракте тренера в качестве отступных.

Ранее сообщалось, что на пост рулевого французского клуба претендуют Маурицио Сарри и Рафаэль Бенитес.