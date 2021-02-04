Сампаоли - очередной претендент на пост главного тренера «Марселя»

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04 Февраля 2021, 09:43,
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Руководство «Марселя» ведет активные поиски нового главного тренера после отставки португальца Андре Виллаш-Боаша.
Как сообщает издание ESPN, провансальский клуб проявляет интерес к 60-летнему аргентинскому специалисту Хорхе Сампаоли, известному в Европе по работе с «Севильей». В настоящий момент он занимает пост наставника «Атлетико Минейро».
«Марсель» может пригласить Сампаоли, если выплатит бразильскому клубу 800 тысяч долларов. Такая сумма прописана в контракте тренера в качестве отступных.
Ранее сообщалось, что на пост рулевого французского клуба претендуют Маурицио Сарри и Рафаэль Бенитес.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Марсель, Хорхе Сампаоли
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Бенитес и Сарри не пойдут туда окончательно зашквариваться, учитывая, какие тёрки с руководством были у Виллаш-Боаша. А Сампаоли может и попробовать, всё равно уже в Европе не тренирует, да и Аргентину забросил. Вдруг выгорит и выведет Марсель в зону ЛЧ?