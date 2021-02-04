Неймар: «Я люблю тебя, «ПСЖ»

Нападающий Неймар, выступающий в чемпионате Франции за «ПСЖ», посвятил послание своему нынешнему клубу в «Твиттере».

«Я люблю тебя, «ПСЖ», - написал 28-летний бразильский форвард.

Ранее СМИ сообщили, что Неймар собирается подписать новый трудовой договор с французским клубом. Контракт будет рассчитан до лета 2025-го года. Нынешний трудовой договор между сторонами истекает в 2022-м году.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 бразилец провел десять поединков, записав на свой счет шесть голов и три ассиста.

По итогам 23 туров «ПСЖ» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Лилля» на три балла.