Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Неймар: «Я люблю тебя, «ПСЖ»

04 Февраля 2021, 08:50,

Global Look Press

Нападающий Неймар, выступающий в чемпионате Франции за «ПСЖ», посвятил послание своему нынешнему клубу в «Твиттере».

«Я люблю тебя, «ПСЖ», - написал 28-летний бразильский форвард.

Ранее СМИ сообщили, что Неймар собирается подписать новый трудовой договор с французским клубом. Контракт будет рассчитан до лета 2025-го года. Нынешний трудовой договор между сторонами истекает в 2022-м году.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 бразилец провел десять поединков, записав на свой счет шесть голов и три ассиста.

По итогам 23 туров «ПСЖ» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Лилля» на три балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Неймар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
d c
04 Февраля 2021, 10:46

Если делаете стaвки -> info-bet.ru

0
Super fanat
04 Февраля 2021, 10:27

Вот что бывает, когда Барселона обанкротилась и тебе некуда идти.

0
779
04 Февраля 2021, 09:14

Ней красавец просто.)))
Икона современного футбола.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола