Неймар: «Я люблю тебя, «ПСЖ»

|
04 Февраля 2021, 08:50,
|
|
Нападающий Неймар, выступающий в чемпионате Франции за «ПСЖ», посвятил послание своему нынешнему клубу в «Твиттере».
«Я люблю тебя, «ПСЖ», - написал 28-летний бразильский форвард.
Ранее СМИ сообщили, что Неймар собирается подписать новый трудовой договор с французским клубом. Контракт будет рассчитан до лета 2025-го года. Нынешний трудовой договор между сторонами истекает в 2022-м году.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 бразилец провел десять поединков, записав на свой счет шесть голов и три ассиста.
По итогам 23 туров «ПСЖ» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Лилля» на три балла.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Неймар
Если делаете стaвки -> info-bet.ru
Вот что бывает, когда Барселона обанкротилась и тебе некуда идти.
Ней красавец просто.)))
Икона современного футбола.