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«ПСЖ», «Лион» и «Монако» победили, Головин провёл на поле полтайма

04 Февраля 2021, 00:59,

Global Look Press

Топ-четвёрка команд Лиги 1 прошла 23-й тур без потерь. «ПСЖ» устроил разгром «Ниму» (3:0) благодаря голам Анхеля ди Марии, Пабло Сарабии и Килиана Мбаппе. «Лион» скромно одолел «Дижон» (1:0), а «Монако» был сильнее «Ниццы» - 2:1. Виссам Бен-Йеддер оформил дубль, а Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте. Россиянин выглядел привычно неплохо, много подавал и отметился попаданием в перекладину.

«Марсель» в первом матче без Андре Виллаш-Боаша набрал одно очко.

Протокол игры  
ПСЖ 3:0 Ним
(1:0) Ди Мария Анхель 18'    
(2:0) Сарабия Пабло 36'    
(3:0) Мбаппе Килиан 68'    
Рико Серхио Дагба Колин Керер Тило Кимпембе Преснел Баккер Митчел   88' (Кюрзава Левен (   88') Гуэйе Идрисса Паредес Леандро   80' (Данилу Перейра (   80') Ди Мария Анхель   70' (Рафинья Алькантара (   70') Сарабия Пабло Мбаппе Килиан   89' (Икарди Мауро (   89') Кин Мойзе   80' (Дракслер Юлиан (   80')
Запасные: Пембеле Тимоте Симонс Хави Летелье Александр Флоренци Алессандро
Рейне Батист Бюрнер Патрик   90' (Алакуш Софьян (   90') Бриансон Антони Мигель Флориан Мелинг Биргер   22' Фомба Ламин Кубас Андрес Ахлинви Маттео   46' (До Лука (   46') Ферхат Зинедин   84' (Бенрау Яссин (   84') Рипар Рено   78' (Мажуга Марко (   78') Дулевич Харис   78' (Коне Мусса II (   78')
Запасные: Элиассон Никлас Пакье Гаэтан Назих Амджад Буаде Лука
03 февраля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
Протокол игры  
Дижон 0:1 Лион
    22' Пакета Лукас (0:1)
Расьоппи Антони Шафик Фуад Манга Экеле Кулибали Сену   74' Музинга Нгонда Ндонг Ибраим Лаутоа Веслей   80' (Мари Жордан (   80') Шейх Пап   59' (Бальде Мама (   59') Саммаритано Фредерик   59' (Шуиар Мунир (   59'   61') Конате Мусса   59' (Целина Берсант (   59') Эбимбе Эрик   85' (Боэ Саша (   85')
Запасные: Чала Анибаль Альягбе Сатурнин Панзо Джонатан Добре Михай
Лопеш Антони Дюбуа Лео Фильо Марсело Диоманде Синали Корне Максвелл   46' (Де Шильо Маттиа (   46') Пакета Лукас Бруно Моура   63' (Мендес Тьяго (   63') Ауа Уссем   76' (Какере Максанс (   76') Кадевере Тино Депай Мемфис Экамби Карл Токо   75' (Слимани Ислам (   75')
Запасные: Бар Мельвен Шерки Райан Поллерсбек Юлиан Бенламри Джамеледдин Сумаре Яя
03 февраля. Стадион "Стад Гастон Жерар".
Протокол игры  
Монако 2:1 Ницца
(1:0) Бен-Йеддер Виссам 28'    
    47' Лис-Мелу Пьерр (1:1)
(2:1) Бен-Йеддер Виссам 51'    
Лекомт Бенжамен Сидибе Джибриль Марипан Гильермо Бадьяшиль Бенуа   46' (Дисаси Аксель (   46') Кайо Энрике Дьятта Крепен   69' (Агилар Рубен (   69') Фофана Юссуф Чуамени Орельен Диоп Софьян   83' (Балло-Туре Фоде (   83') Фолланд Кевин   83' (Йоветич Стеван (   83') Бен-Йеддер Виссам   64' (Головин Александр (   64')
Запасные: Манноне Вито Фабрегас Сеск Пеллегри Пьетро Матазо Элио
Бенитес Вальтер Лотомба Жордан   50'   60' (Пельмар Анди (   60') Тодибо Жан-Клер   17'   75' (Данилюк Флавиус (   75') Салиба Вильям Камара Ассан Шнайдерлин Морган   40' Ндой Дан   46' (Рен-Аделед Жефф (   46') Клод-Морис Алексис   34'   46' (Маолида Мизиан (   46') Лис-Мелу Пьерр   73' (Лопеш Рони (   73') Гуйри Амин Дольберг Каспер
Запасные: Кардинал Йоан Бамбу Робсон Тюрам Кефрен Нсоки Стенли
03 февраля. Стадион "Луи II".
Протокол игры  
Ланс 2:2 Марсель
    37' Товен Флорьян (0:1)
    45' Милик Аркадиуш (0:2)
(1:2) Сотока Флорьян 46'    
(2:2) Медина Факундо 61'    
Лека Жан-Луи   45' Мишлен Клеман   46' (Мюинга Арно (   46') Фортес Стивен   82' (Маурисио Тони (   82') Медина Факундо   63' Клаусс Джонатан Дукуре Шейк   48' Фофана Секо   43' Айдара Массадио Какута Гаэль   82' (Баде Луак (   82') Сотока Флорьян Банса Саймон   82' (Жан Корентин (   82'   90')
Запасные: Каюзак Янник Кошта Давид Фариньес Вилькер Силла Иссиага Гради Жонатан
Манданда Стив Лирола Поль   60'   81' (Суаре Шейк (   81') Перрен Люка Чалета-Цар Дуе Сакаи Хироки Товен Флорьян   89' (Энрике Луис III (   89') Камара Бубакар   81' (Нагатомо Юто (   81') Альваро Гонсалес II   90' Пайе Димитри Жермен Валер Милик Аркадиуш   60' (Бенедетто Дарио (   60')
Запасные: Бертелли Уго Нгапандуэтнбу Симон Пеле Йоанн
03 февраля. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
Протокол игры  
Сент-Этьен 1:1 Нант
    36' Коло-Муани Рандаль (0:1)
(1:1) Камара Махди 57'    
Мулен Жесси Дебюши Матьё   27' (Гурна-Дуат Лукас (   27') Мукуди Ароль Сиссе Папе Абу   61' Трауко Мигель Буанга Денис   89' Неу Иван Камара Махди Аушиш Адиль   46' (Модест Антони (   46') Норден Арно   74' (Хазри Вахби (   74'   80') Аби Шарль   46' (Амума Ромен (   46')
Запасные: Муэффек Аймен Колодзейчак Тимоти Соу Сайду Монне-Паке Кевин Баич Стефан
Лафон Альбан Коршья Себастьен Кастеллетто Жан-Шарль Фабио да Сильва Траоре Шарль Луза Имран Чиривелла Педро   90' (Туре Абдулайе (   90') Жиротто Андрей   65' Блас Людовик Коло-Муани Рандаль Саймон Мозес   80' (Кулибали Калифа (   80')
Запасные: Базила Тома Лимбомбе Антони Петрич Денис Коко Маркус Менди Батиста Эмон Рено Аппиа Деннис
03 февраля. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Монако, Лион, Александр Головин
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