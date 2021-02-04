«ПСЖ», «Лион» и «Монако» победили, Головин провёл на поле полтайма

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04 Февраля 2021, 00:59,
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Топ-четвёрка команд Лиги 1 прошла 23-й тур без потерь. «ПСЖ» устроил разгром «Ниму» (3:0) благодаря голам Анхеля ди Марии, Пабло Сарабии и Килиана Мбаппе. «Лион» скромно одолел «Дижон» (1:0), а «Монако» был сильнее «Ниццы» - 2:1. Виссам Бен-Йеддер оформил дубль, а Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте. Россиянин выглядел привычно неплохо, много подавал и отметился попаданием в перекладину.
«Марсель» в первом матче без Андре Виллаш-Боаша набрал одно очко.
Протокол игры
|(1:0) Ди Мария Анхель 18'
|(2:0) Сарабия Пабло 36'
|(3:0) Мбаппе Килиан 68'
Рико Серхио • Дагба Колин • Керер Тило • Кимпембе Преснел • Баккер Митчел 88' ( Кюрзава Левен ( 88') • Гуэйе Идрисса • Паредес Леандро 80' ( Данилу Перейра ( 80') • Ди Мария Анхель 70' ( Рафинья Алькантара ( 70') • Сарабия Пабло • Мбаппе Килиан 89' ( Икарди Мауро ( 89') • Кин Мойзе 80' ( Дракслер Юлиан ( 80')
Запасные: Пембеле Тимоте • Симонс Хави • Летелье Александр • Флоренци Алессандро
Рейне Батист • Бюрнер Патрик 90' ( Алакуш Софьян ( 90') • Бриансон Антони • Мигель Флориан • Мелинг Биргер • 22'Фомба Ламин • Кубас Андрес • Ахлинви Маттео 46' ( До Лука ( 46') • Ферхат Зинедин 84' ( Бенрау Яссин ( 84') • Рипар Рено 78' ( Мажуга Марко ( 78') • Дулевич Харис 78' ( Коне Мусса II ( 78')
Запасные: Элиассон Никлас • Пакье Гаэтан • Назих Амджад • Буаде Лука
03 февраля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
Протокол игры
|22' Пакета Лукас (0:1)
Расьоппи Антони • Шафик Фуад • Манга Экеле • Кулибали Сену • 74'Музинга Нгонда • Ндонг Ибраим • Лаутоа Веслей 80' ( Мари Жордан ( 80') • Шейх Пап 59' ( Бальде Мама ( 59') • Саммаритано Фредерик 59' ( Шуиар Мунир ( 59' ) • 61'Конате Мусса 59' ( Целина Берсант ( 59') • Эбимбе Эрик 85' ( Боэ Саша ( 85')
Запасные: Чала Анибаль • Альягбе Сатурнин • Панзо Джонатан • Добре Михай
Лопеш Антони • Дюбуа Лео • Фильо Марсело • Диоманде Синали • Корне Максвелл 46' ( Де Шильо Маттиа ( 46') • Пакета Лукас • Бруно Моура 63' ( Мендес Тьяго ( 63') • Ауа Уссем 76' ( Какере Максанс ( 76') • Кадевере Тино • Депай Мемфис • Экамби Карл Токо 75' ( Слимани Ислам ( 75')
Запасные: Бар Мельвен • Шерки Райан • Поллерсбек Юлиан • Бенламри Джамеледдин • Сумаре Яя
03 февраля. Стадион "Стад Гастон Жерар".
Протокол игры
|(1:0) Бен-Йеддер Виссам 28'
|47' Лис-Мелу Пьерр (1:1)
|(2:1) Бен-Йеддер Виссам 51'
Лекомт Бенжамен • Сидибе Джибриль • Марипан Гильермо • Бадьяшиль Бенуа 46' ( Дисаси Аксель ( 46') • Кайо Энрике • Дьятта Крепен 69' ( Агилар Рубен ( 69') • Фофана Юссуф • Чуамени Орельен • Диоп Софьян 83' ( Балло-Туре Фоде ( 83') • Фолланд Кевин 83' ( Йоветич Стеван ( 83') • Бен-Йеддер Виссам 64' ( Головин Александр ( 64')
Запасные: Манноне Вито • Фабрегас Сеск • Пеллегри Пьетро • Матазо Элио
Бенитес Вальтер • Лотомба Жордан 50' 60' ( Пельмар Анди ( 60') • Тодибо Жан-Клер 17' 75' ( Данилюк Флавиус ( 75') • Салиба Вильям • Камара Ассан • Шнайдерлин Морган • 40'Ндой Дан 46' ( Рен-Аделед Жефф ( 46') • Клод-Морис Алексис 34' 46' ( Маолида Мизиан ( 46') • Лис-Мелу Пьерр 73' ( Лопеш Рони ( 73') • Гуйри Амин • Дольберг Каспер
Запасные: Кардинал Йоан • Бамбу Робсон • Тюрам Кефрен • Нсоки Стенли
03 февраля. Стадион "Луи II".
Протокол игры
|37' Товен Флорьян (0:1)
|45' Милик Аркадиуш (0:2)
|(1:2) Сотока Флорьян 46'
|(2:2) Медина Факундо 61'
Лека Жан-Луи • 45'Мишлен Клеман 46' ( Мюинга Арно ( 46') • Фортес Стивен 82' ( Маурисио Тони ( 82') • Медина Факундо • 63'Клаусс Джонатан • Дукуре Шейк • 48'Фофана Секо • 43'Айдара Массадио • Какута Гаэль 82' ( Баде Луак ( 82') • Сотока Флорьян • Банса Саймон 82' ( Жан Корентин ( 82' ) 90'
Запасные: Каюзак Янник • Кошта Давид • Фариньес Вилькер • Силла Иссиага • Гради Жонатан
Манданда Стив • Лирола Поль 60' 81' ( Суаре Шейк ( 81') • Перрен Люка • Чалета-Цар Дуе • Сакаи Хироки • Товен Флорьян 89' ( Энрике Луис III ( 89') • Камара Бубакар 81' ( Нагатомо Юто ( 81') • Альваро Гонсалес II • 90'Пайе Димитри • Жермен Валер • Милик Аркадиуш 60' ( Бенедетто Дарио ( 60')
Запасные: Бертелли Уго • Нгапандуэтнбу Симон • Пеле Йоанн
03 февраля. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
Протокол игры
|Сент-Этьен
|1:1
|Нант
|36' Коло-Муани Рандаль (0:1)
|(1:1) Камара Махди 57'
Мулен Жесси • Дебюши Матьё 27' ( Гурна-Дуат Лукас ( 27') • Мукуди Ароль • Сиссе Папе Абу • 61'Трауко Мигель • Буанга Денис • 89'Неу Иван • Камара Махди • Аушиш Адиль 46' ( Модест Антони ( 46') • Норден Арно 74' ( Хазри Вахби ( 74' ) • 80'Аби Шарль 46' ( Амума Ромен ( 46')
Запасные: Муэффек Аймен • Колодзейчак Тимоти • Соу Сайду • Монне-Паке Кевин • Баич Стефан
Лафон Альбан • Коршья Себастьен • Кастеллетто Жан-Шарль • Фабио да Сильва • Траоре Шарль • Луза Имран • Чиривелла Педро 90' ( Туре Абдулайе ( 90') • Жиротто Андрей • 65'Блас Людовик • Коло-Муани Рандаль • Саймон Мозес 80' ( Кулибали Калифа ( 80')
Запасные: Базила Тома • Лимбомбе Антони • Петрич Денис • Коко Маркус • Менди Батиста • Эмон Рено • Аппиа Деннис
03 февраля. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Монако, Лион, Александр Головин