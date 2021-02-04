Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Головин вышел на замену в матче с «Ниццей»

04 Февраля 2021, 00:39,

Global Look Press

«Монако» в рамках двадцать третьего тура чемпионата Франции принимает на своём поле «Ниццу».

На 64-й минуте матча на замену вышел российский полузащитник хозяев Александр Головин, заменивший автора дубля Бен-Йеддера. Уже через минуту Головин мог стать автором голевой передачи, но Диатта с близкой дистанции пробил точно в руки голкиперу.

На данный момент идёт 76-я минута встречи, «Монако» впереди со счётом 2:1.

24-летний Головин пропустил большую часть сезона из-за травмы, он принял участие лишь в семи матчах «Монако» в чемпионате Франции, забил один гол и отдал три голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Александр Головин
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