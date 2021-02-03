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«Марсель» хочет пригласить Сарри

03 Февраля 2021, 08:35,

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Экс-наставник туринского «Ювентуса» и «Наполи» Маурицио Сарри может трудоустроиться во французской Лиге 1. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», заинтересованность в услугах итальянского тренера проявляет руководство «Марселя».

Ранее стало известно, что португалец Андре Виллаш-Боаш подал в отставку с поста наставника провансальского коллектива. Тренера не устроила трансферная политика клуба. «Марсель» подписал игрока, которого Виллаш-Боаш не хотел видеть в команде.

В настоящий момент «Марсель» с 32 баллами располагается на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч провансальцы проведут на выезде с «Лансом» третьего февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Маурицио Сарри
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