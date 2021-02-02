Президент «Лиона» - о возвращении Бензема: «Это мечта всех наших фанатов»

|
02 Февраля 2021, 22:38,
|
|
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля высказался о возможном возвращении нападающего мадридского «Реала» во французский клуб.
«Если бы это было возможно, то, конечно, мы бы нашли возможность вернуть Бензема. Это мечта всех наших фанатов», - цитирует Оля RMC.
33-летний Бензема является воспитанником «Лиона», он выступал за клуб до 2009 года, после чего перешёл в мадридский «Реал» за тридцать пять миллионов евро.
В нынешнем сезоне Карим сыграл двадцать пять матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил пятнадцать голов и отдал пять голевых передач. Действующее соглашение форварда с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лион, Карим Бензема, Жан-Мишель Оля
ну и дурные эти фаны Лиона ))
Думаю, многие фаны Реала не отказались бы отдать это бревно вам! Но вот незадача. Менять-то некем. Надо Мбаппе покупать, а с нынешним трансферным рынком это проблематично. Молодые же таланты Реала, в частности, бразильцы, пока не готовы показать себя, от слова "совсеем". Вот и получается, что Бензема бездарь, но на него играет весь Реал и, в принципе, представить атакующую игру Реала без него уже невозможно. Бензема нужен ещё переходный сезон, чтобы обучить новичка, а уж потом валить восвояси.