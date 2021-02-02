Президент «Лиона» - о возвращении Бензема: «Это мечта всех наших фанатов»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля высказался о возможном возвращении нападающего мадридского «Реала» во французский клуб.

«Если бы это было возможно, то, конечно, мы бы нашли возможность вернуть Бензема. Это мечта всех наших фанатов», - цитирует Оля RMC.

33-летний Бензема является воспитанником «Лиона», он выступал за клуб до 2009 года, после чего перешёл в мадридский «Реал» за тридцать пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Карим сыграл двадцать пять матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил пятнадцать голов и отдал пять голевых передач. Действующее соглашение форварда с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года.