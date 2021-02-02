Бенитес может возглавить «Марсель»

Экс-наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес может возглавить французский клуб.

Как сообщает Telefoot, переговоры с испанским специалистом начало руководство «Марселя». Отмечается, что Бенитес является лишь одним из нескольких кандидатов, а не приоритетным вариантом.

Напомним, что сегодня «Марсель» объявил об увольнении Андре Виллаша-Боаша, причиной этого является конфликт португальца с руководством клуба.

«Марсель» набрал 32 очка в двадцати турах и расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, «бело-голубые» имеют на два матча меньше, чем большинство клубов.