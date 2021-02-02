Бенитес может возглавить «Марсель»

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02 Февраля 2021, 21:44,
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Экс-наставник «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес может возглавить французский клуб.
Как сообщает Telefoot, переговоры с испанским специалистом начало руководство «Марселя». Отмечается, что Бенитес является лишь одним из нескольких кандидатов, а не приоритетным вариантом.
Напомним, что сегодня «Марсель» объявил об увольнении Андре Виллаша-Боаша, причиной этого является конфликт португальца с руководством клуба.
«Марсель» набрал 32 очка в двадцати турах и расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, «бело-голубые» имеют на два матча меньше, чем большинство клубов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Марсель, Рафаэль Бенитес