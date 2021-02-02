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​«Марсель» уволил Виллаш-Боаша и пригрозил тренеру санкциями

02 Февраля 2021, 19:08,

Global Look Press

Андре Виллаш-Боаш покидает тренерский мостик «Марселя» со скандалом. На вторничной пресс-конференции португальский специалист заявил о подаче в отставку на фоне трансфера Оливье Нтшама, которого тренер не хотел видеть в своей команде.

Спустя несколько часов «Марсель» объявил об увольнении Виллаш-Боаша. В заявлении провансальского клуба слова тренера в адрес спортивного директора называются недопустимыми.

«Работа спортивного директора Пабло Лонгории не может быть поставлена под сомнение. Все приветствовали совершённые исключительные трансферы, учитывая беспрецедентный кризис», - говорится в заявлении.

«Марсель» сообщил, что после дисциплинарного разбирательства к Андре Виллаш-Боашу могут быть применены санкции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Марсель, Андре Виллаш-Боаш
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