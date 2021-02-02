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​Неймар может продлить контракт с «ПСЖ» до конца недели

02 Февраля 2021, 18:35,

Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к продлению контракта с клубом. Как сообщает TNT Sports Brasil, звёздный футболист может поставить подпись под новым трудовым договором до конца текущей недели. Контракт будет рассчитан до конца июня 2025 года.

Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года после перехода из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. За три с половиной года в Париже Неймар провёл во всех соревнованиях 186 игр, забил 105 голов и отдал 76 результативных передач на партнёров.

Действующий контракт Неймар с грандом французской Лиги 1 рассчитан до средины 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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