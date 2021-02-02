​Неймар может продлить контракт с «ПСЖ» до конца недели

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к продлению контракта с клубом. Как сообщает TNT Sports Brasil, звёздный футболист может поставить подпись под новым трудовым договором до конца текущей недели. Контракт будет рассчитан до конца июня 2025 года.

Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года после перехода из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. За три с половиной года в Париже Неймар провёл во всех соревнованиях 186 игр, забил 105 голов и отдал 76 результативных передач на партнёров.

Действующий контракт Неймар с грандом французской Лиги 1 рассчитан до средины 2022 года.