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​Неймар отреагировал на шутку «Боруссии» в адрес «ПСЖ»

02 Февраля 2021, 15:30,

Global Look Press

В прошлом году дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ» встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане прошли соперника (3:2 по сумме двух встреч), но между клубами пробежала искра на фоне фотографии Эрлинга Холанна с празднованием гола в первом матче. Пройдя в четвертьфинал, игроки парижан повторяли этот жест с медитацией, будто бы желая уколоть поверженного оппонента побольней.

Теперь «Боруссия» отреагировала на фотографию игроков «Лорьяна», празднующих победу над «ПСЖ» в последней игре Лиги 1. «Что творится вокруг», - говорится в сообщении пресс-службы «шмелей».

«Ты помнишь», - ответил дортмундцам Неймар, опубликовав фотографию празднования своего гола в прошлогодней игре.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Неймар
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