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Мбаппе: «Неймар - лучший в мире, он умеет всё»

02 Февраля 2021, 11:28,

Global Look Press

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о своем одноклубнике Неймаре.

«Он умеет все. Неймар - лучший в мире. Он является сердцем «ПСЖ", а я здесь для того, чтобы помогать ему. Когда я перешел в «ПСЖ», то был восходящей звездой. Мне нужно было доказывать свое мастерство на поле», - передает слова француза издание AS.

Неймар выступает за парижский гранд с лета 2017-го года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 28-летний бразилец сыграл десять матчей, в которых забил шесть голов (три - с пенальти) и сделал три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Неймар, Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Super fanat
02 Февраля 2021, 12:39

Странно, что он даёт такую характеристику Неймару при жмвом Месси. Он во всём превосходит Неймара даже в нынешней форме! К тому же, без надлежащего доказательства - награды ЗМ - эти заявления голословны.

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