Мбаппе: «Неймар - лучший в мире, он умеет всё»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о своем одноклубнике Неймаре.

«Он умеет все. Неймар - лучший в мире. Он является сердцем «ПСЖ", а я здесь для того, чтобы помогать ему. Когда я перешел в «ПСЖ», то был восходящей звездой. Мне нужно было доказывать свое мастерство на поле», - передает слова француза издание AS.

Неймар выступает за парижский гранд с лета 2017-го года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 28-летний бразилец сыграл десять матчей, в которых забил шесть голов (три - с пенальти) и сделал три результативные передачи.