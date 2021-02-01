Почеттино: «Верю, что Неймар и Мбаппе надолго останутся в «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино верит, что нападающие Неймар и Килиан Мбаппе останутся в клубе.

«Я верю, что Неймар и Мбаппе надолго останутся в «ПСЖ». У меня нет никаких сомнений, я настроен оптимистично, клуб делает всё возможное, чтобы ни Неймар, ни Мбаппе никуда не ушли», - цитирует Почеттино RMC.

Напомним, что действующее соглашение Неймара с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2022 года, контракт Мбаппе так же заканчивается летом 2022 года.

Отметим, что СМИ регулярно сообщают об интересе к Мбаппе со стороны больших европейских клубов, но сам футболист пока не озвучивал четкой позиции относительно своего будущего.