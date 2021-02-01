Головин помог «Монако» выиграть пятый матч подряд

В 22-м туре Лиги 1 «Монако» гостил у аутсайдеров из «Нанта». Монегаски контролировали ход игры и повели в счете на 45-й минуте, это Гильермо Марипан здорово сыграл головой после подачи. Снова кросс сработал в начале второго тайма, и Кевин Фолланд удвоил перевес гостей. Уже в меньшинстве «Нант» отыграл один мяч в концовке, но не смог спасти встречу - 1:2. Александр Головин привычно вышел на замену и был очень активным.

Пятая победа кряду позволила «Монако» закрепиться на четвертом месте. «ПСЖ» всего в трех очках впереди.