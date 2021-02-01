Головин помог «Монако» выиграть пятый матч подряд

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01 Февраля 2021, 00:53,
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В 22-м туре Лиги 1 «Монако» гостил у аутсайдеров из «Нанта». Монегаски контролировали ход игры и повели в счете на 45-й минуте, это Гильермо Марипан здорово сыграл головой после подачи. Снова кросс сработал в начале второго тайма, и Кевин Фолланд удвоил перевес гостей. Уже в меньшинстве «Нант» отыграл один мяч в концовке, но не смог спасти встречу - 1:2. Александр Головин привычно вышел на замену и был очень активным.
Пятая победа кряду позволила «Монако» закрепиться на четвертом месте. «ПСЖ» всего в трех очках впереди.
Протокол игры
|45' Марипан Гильермо (0:1)
|61' Фолланд Кевин (0:2)
|(1:2) Эмон Рено 83'
Лафон Альбан • Коршья Себастьен • Кастеллетто Жан-Шарль • Паллуа Николя 73' • 73'Траоре Шарль 34' ( Аппиа Деннис ( 34' ) • 55'Жиротто Андрей • Коко Маркус 62' ( Блас Людовик ( 62') • Туре Абдулайе 62' ( Чиривелла Педро ( 62') • Луза Имран 62' ( Эмон Рено ( 62' ) • 90'Саймон Мозес 87' ( Ндилю Бридж ( 87') • Коло-Муани Рандаль
Запасные: Кулибали Калифа • Фабио да Сильва • Базила Тома • Петрич Денис
Лекомт Бенжамен • Сидибе Джибриль • Марипан Гильермо • Бадьяшиль Бенуа • Кайо Энрике • Дьятта Крепен 19' 69' ( Йоветич Стеван ( 69') • Фофана Юссуф 29' 80' ( Пеллегри Пьетро ( 80') • Чуамени Орельен • Диоп Софьян 90' ( Балло-Туре Фоде ( 90') • Бен-Йеддер Виссам 69' ( Головин Александр ( 69') • Фолланд Кевин 80' ( Флорентину ( 80')
Запасные: Дисаси Аксель • Маецки Радослав • Матазо Элио • Матсима Крислен
31 января. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Александр Головин, Нант