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Головин помог «Монако» выиграть пятый матч подряд

01 Февраля 2021, 00:53,

Global Look Press

В 22-м туре Лиги 1 «Монако» гостил у аутсайдеров из «Нанта». Монегаски контролировали ход игры и повели в счете на 45-й минуте, это Гильермо Марипан здорово сыграл головой после подачи. Снова кросс сработал в начале второго тайма, и Кевин Фолланд удвоил перевес гостей. Уже в меньшинстве «Нант» отыграл один мяч в концовке, но не смог спасти встречу - 1:2. Александр Головин привычно вышел на замену и был очень активным.

Пятая победа кряду позволила «Монако» закрепиться на четвертом месте. «ПСЖ» всего в трех очках впереди.

Протокол игры  
Нант 1:2 Монако
    45' Марипан Гильермо (0:1)
    61' Фолланд Кевин (0:2)
(1:2) Эмон Рено 83'    
Лафон Альбан Коршья Себастьен Кастеллетто Жан-Шарль Паллуа Николя   73'   73' Траоре Шарль   34' (Аппиа Деннис (   34'   55') Жиротто Андрей Коко Маркус   62' (Блас Людовик (   62') Туре Абдулайе   62' (Чиривелла Педро (   62') Луза Имран   62' (Эмон Рено (   62'   90') Саймон Мозес   87' (Ндилю Бридж (   87') Коло-Муани Рандаль
Запасные: Кулибали Калифа Фабио да Сильва Базила Тома Петрич Денис
Лекомт Бенжамен Сидибе Джибриль Марипан Гильермо Бадьяшиль Бенуа Кайо Энрике Дьятта Крепен   19'   69' (Йоветич Стеван (   69') Фофана Юссуф   29'   80' (Пеллегри Пьетро (   80') Чуамени Орельен Диоп Софьян   90' (Балло-Туре Фоде (   90') Бен-Йеддер Виссам   69' (Головин Александр (   69') Фолланд Кевин   80' (Флорентину (   80')
Запасные: Дисаси Аксель Маецки Радослав Матазо Элио Матсима Крислен
31 января. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Александр Головин, Нант
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