Головин снова не попал в стартовый состав «Монако»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач назвал состав на матч 22-го тура Лиги 1 против «Нанта». В числе одиннадцати избранных нет российского полузащитника Александра Головина, который, восстановившись после травмы, является «джокером» команды, выходит на замену во втором тайме и приносит много пользы.

С первых минут против «Нанта» сыграют: Бенжамен Лекомт, Джибриль Сидибе, Гильермо Марипан, Бенуа Бадьяшиль, Энрике Кайо, Крепен Дьятта, Юссуф Фофана, Орельен Чуамени, Софьян Диоп, Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд.

Начало матча «Нант» - «Монако» в 23:00 по Москве. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.