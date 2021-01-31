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Головин снова не попал в стартовый состав «Монако»

31 Января 2021, 22:35,

Global Look Press

Главный тренер «Монако» Нико Ковач назвал состав на матч 22-го тура Лиги 1 против «Нанта». В числе одиннадцати избранных нет российского полузащитника Александра Головина, который, восстановившись после травмы, является «джокером» команды, выходит на замену во втором тайме и приносит много пользы.

С первых минут против «Нанта» сыграют: Бенжамен Лекомт, Джибриль Сидибе, Гильермо Марипан, Бенуа Бадьяшиль, Энрике Кайо, Крепен Дьятта, Юссуф Фофана, Орельен Чуамени, Софьян Диоп, Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд.

Начало матча «Нант» - «Монако» в 23:00 по Москве. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Александр Головин
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