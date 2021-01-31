«Лилль» забил один гол аутсайдеру и возглавил Лигу 1

|
31 Января 2021, 20:56,
|
|
После провала «ПСЖ» в матче с «Лорьяном» (2:3) «Лилль» мог вырваться на первое место в таблице, играя дома против «Дижона» из зоны вылета. Несмотря на разницу в статусе, аутсайдер не выглядел безнадежно и позволил сопернику создать не так уж много моментов. Судьбу матча решил прорыв главной звезды «догов» Юсуфа Язиджи, который вышел один на один с голкипером, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота - 1:0.
«Лилль» - новый лидер с отрывом в два очка от «ПСЖ».
Протокол игры
|(1:0) Язиджи Юсуф 29'
Меньян Майк • Челик Зеки 70' ( Иконе Жонатан ( 70') • Фонте Жозе • Ботман Свен • 13'Брадарич Домагой • Араужо Луис • Андре Бенжамин • Сумаре Бубакари 81' ( Саншеш Ренату ( 81') • Бамба Джонатан 81' ( Шека ( 81' ) • 82'Язиджи Юсуф 70' ( Джало Тьягу ( 70') • Дэвид Джонатан 84' ( Веа Тимоти ( 84')
Запасные: Мандава Рейнилду • Ниассе Шейх • Шевалье Люка • Лихаджи Исаак
Расьоппи Антони • Боэ Саша 67' ( Шафик Фуад ( 67' ) • 90'Манга Экеле • Панзо Джонатан • Музинга Нгонда • 75'Лаутоа Веслей • Ндонг Ибраим • Ассале Рожер 25' ( Эбимбе Эрик ( 25') • Мари Жордан 67' ( Саммаритано Фредерик ( 67') • Целина Берсант 80' ( Добре Михай ( 80') • Бальде Мама 81' ( Конате Мусса ( 81')
Запасные: Шейх Пап • Альягбе Сатурнин • Шуиар Мунир • Кулибали Сену
31 января. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лилль, Дижон