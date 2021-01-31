«Лилль» забил один гол аутсайдеру и возглавил Лигу 1

После провала «ПСЖ» в матче с «Лорьяном» (2:3) «Лилль» мог вырваться на первое место в таблице, играя дома против «Дижона» из зоны вылета. Несмотря на разницу в статусе, аутсайдер не выглядел безнадежно и позволил сопернику создать не так уж много моментов. Судьбу матча решил прорыв главной звезды «догов» Юсуфа Язиджи, который вышел один на один с голкипером, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота - 1:0.

«Лилль» - новый лидер с отрывом в два очка от «ПСЖ».