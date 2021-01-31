Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Лилль» забил один гол аутсайдеру и возглавил Лигу 1

31 Января 2021, 20:56,

Global Look Press

После провала «ПСЖ» в матче с «Лорьяном» (2:3) «Лилль» мог вырваться на первое место в таблице, играя дома против «Дижона» из зоны вылета. Несмотря на разницу в статусе, аутсайдер не выглядел безнадежно и позволил сопернику создать не так уж много моментов. Судьбу матча решил прорыв главной звезды «догов» Юсуфа Язиджи, который вышел один на один с голкипером, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота  - 1:0.

«Лилль» - новый лидер с отрывом в два очка от «ПСЖ».

Протокол игры  
Лилль 1:0 Дижон
(1:0) Язиджи Юсуф 29'    
Меньян Майк Челик Зеки   70' (Иконе Жонатан (   70') Фонте Жозе Ботман Свен   13' Брадарич Домагой Араужо Луис Андре Бенжамин Сумаре Бубакари   81' (Саншеш Ренату (   81') Бамба Джонатан   81' (Шека (   81'   82') Язиджи Юсуф   70' (Джало Тьягу (   70') Дэвид Джонатан   84' (Веа Тимоти (   84')
Запасные: Мандава Рейнилду Ниассе Шейх Шевалье Люка Лихаджи Исаак
Расьоппи Антони Боэ Саша   67' (Шафик Фуад (   67'   90') Манга Экеле Панзо Джонатан Музинга Нгонда   75' Лаутоа Веслей Ндонг Ибраим Ассале Рожер   25' (Эбимбе Эрик (   25') Мари Жордан   67' (Саммаритано Фредерик (   67') Целина Берсант   80' (Добре Михай (   80') Бальде Мама   81' (Конате Мусса (   81')
Запасные: Шейх Пап Альягбе Сатурнин Шуиар Мунир Кулибали Сену
31 января. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лилль, Дижон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола