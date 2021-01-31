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Владелец «Марселя» - о нападении на базу клуба: «Для нас нет ничего важнее безопасности наших сотрудников»

31 Января 2021, 14:39,

Global Look Press

Американский владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт выступил с заявлением после нападения фанатов на базу клуба.

«Для клуба и его руководства нет ничего важнее безопасности наших сотрудников. Среди болельщиков могут возникать разногласия по поводу руководства, но мы не позволим этим разногласиям привести к агрессии. Болельщики «Марселя» любят свой клуб, поэтому я не могу сказать того же самого об этих крошечных группировках. Мы будем тесно сотрудничать с властями, чтобы призвать к ответственности виновных в этом нападении.

Темные силы желают разрушить проделанную нами работу, но они только укрепляют в нас веру в свой план», - приводит слова Маккорта пресс-служба «Марселя».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсель, Фрэнк Маккорт
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
31 Января 2021, 15:17

Понятно, что болельщики недовольны. Клуб сейчас на дне. Но это тоже не выход. Всех пересажать, чтобы неповадно другим было покушаться на клубные ценности и здоровье людей.

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