Владелец «Марселя» - о нападении на базу клуба: «Для нас нет ничего важнее безопасности наших сотрудников»

Американский владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт выступил с заявлением после нападения фанатов на базу клуба.

«Для клуба и его руководства нет ничего важнее безопасности наших сотрудников. Среди болельщиков могут возникать разногласия по поводу руководства, но мы не позволим этим разногласиям привести к агрессии. Болельщики «Марселя» любят свой клуб, поэтому я не могу сказать того же самого об этих крошечных группировках. Мы будем тесно сотрудничать с властями, чтобы призвать к ответственности виновных в этом нападении.

Темные силы желают разрушить проделанную нами работу, но они только укрепляют в нас веру в свой план», - приводит слова Маккорта пресс-служба «Марселя».