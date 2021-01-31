«Марсель» выступил с заявлением относительно нападения фанатов на базу клуба.

«Мы решительно осуждаем действия болельщиков, которые атаковали базу клуба. Несмотря на вмешательство полиции, неоправданная вспышка насилия поставила под угрозу жизнь игроков, сотрудников клуба и правоохранительных органов. Были совершены кражи, некоторые автомобили повреждены. Пять деревьев были сожжены, а единственная цель, которую преследовали нападавшие – уничтожение. Ущерб, который фанаты причинили клубу, составляет несколько сотен тысяч евро. Эти безответственные и неприемлемые действия должны быть осуждены со всей строгостью. В ближайшие часы мы подадим жалобы, чтобы защитить клуб от этого варварства», - говорится в заявлении «Марселя».