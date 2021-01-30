В сети появилось видео нападения фанатов «Марселя» на базу клуба

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30 Января 2021, 23:52,
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Появилось видео нападения фанатов «Марселя» на базу клуба.
На ролике можно заметить, как болельщики забрасывают здание файерами и различными предметами. По неофициальной информации, в штурме базы участвовало порядка 300 человек. В результате нападения, фанаты сожгли несколько деревьев, помимо этого, досталось и Альваро Гонсалесу, в которого прилетел камень, когда он пытался утихомирить волнения.
Напомним, что Лига 1 приняла решение перенести сегодняшний матч между «Марселем» и «Ренном».
В последних девяти матчах «Марсель» одержал лишь одну победу и потерпел шесть поражений.
⚠ Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес получил травму в результате нападения фанатов на клубную базу. Матч «Марселя» с «Ренном» в Лиге 1 отменен.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) January 30, 2021
твиттер Toni-G pic.twitter.com/L1iR15nncF
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Марсель
технарь марселю ожидается, а может и че похуже.