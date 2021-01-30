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В сети появилось видео нападения фанатов «Марселя» на базу клуба

30 Января 2021, 23:52,

Global Look Press

Появилось видео нападения фанатов «Марселя» на базу клуба.

На ролике можно заметить, как болельщики забрасывают здание файерами и различными предметами. По неофициальной информации, в штурме базы участвовало порядка 300 человек. В результате нападения, фанаты сожгли несколько деревьев, помимо этого, досталось и Альваро Гонсалесу, в которого прилетел камень, когда он пытался утихомирить волнения.

Напомним, что Лига 1 приняла решение перенести сегодняшний матч между «Марселем» и «Ренном».

В последних девяти матчах «Марсель» одержал лишь одну победу и потерпел шесть поражений.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсель
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Комментарии (1)
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BESTJuventus10
31 Января 2021, 00:06

технарь марселю ожидается, а может и че похуже.

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