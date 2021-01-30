В сети появилось видео нападения фанатов «Марселя» на базу клуба

Появилось видео нападения фанатов «Марселя» на базу клуба.

На ролике можно заметить, как болельщики забрасывают здание файерами и различными предметами. По неофициальной информации, в штурме базы участвовало порядка 300 человек. В результате нападения, фанаты сожгли несколько деревьев, помимо этого, досталось и Альваро Гонсалесу, в которого прилетел камень, когда он пытался утихомирить волнения.

Напомним, что Лига 1 приняла решение перенести сегодняшний матч между «Марселем» и «Ренном».

В последних девяти матчах «Марсель» одержал лишь одну победу и потерпел шесть поражений.