Фанаты «Марселя» подожгли дерево около базы клуба

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30 Января 2021, 17:39,
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Фанаты «Марселя» штурмуют базу клуба.
Как сообщает La Provence, несколько сотен болельщиков пытаются проникнуть на базу «Марселя». Фанаты закидали файерами вход в помещение, в результате чего загорелось дерево, информации о пострадавших пока не поступало.
Отметим, что инцидент с участие болельщиков «Марселя» произошёл и в ноябре, тогда фанаты заблокировали автобус клуба, чтобы пообщаться с футболистами.
После 21 тура «Марсель» занимает лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея одну игру в запасе.
Напомним, что подопечные Виллаша-Боаша заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Марсель