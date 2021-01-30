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Фанаты «Марселя» подожгли дерево около базы клуба

30 Января 2021, 17:39,

Global Look Press

Фанаты «Марселя» штурмуют базу клуба.

Как сообщает La Provence, несколько сотен болельщиков пытаются проникнуть на базу «Марселя». Фанаты закидали файерами вход в помещение, в результате чего загорелось дерево, информации о пострадавших пока не поступало.

Отметим, что инцидент с участие болельщиков «Марселя» произошёл и в ноябре, тогда фанаты заблокировали автобус клуба, чтобы пообщаться с футболистами.

После 21 тура «Марсель» занимает лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея одну игру в запасе.

Напомним, что подопечные Виллаша-Боаша заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсель
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