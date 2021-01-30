Фанаты «Марселя» подожгли дерево около базы клуба

Фанаты «Марселя» штурмуют базу клуба.

Как сообщает La Provence, несколько сотен болельщиков пытаются проникнуть на базу «Марселя». Фанаты закидали файерами вход в помещение, в результате чего загорелось дерево, информации о пострадавших пока не поступало.

Отметим, что инцидент с участие болельщиков «Марселя» произошёл и в ноябре, тогда фанаты заблокировали автобус клуба, чтобы пообщаться с футболистами.

После 21 тура «Марсель» занимает лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея одну игру в запасе.

Напомним, что подопечные Виллаша-Боаша заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов.