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Почеттино считает, что Мбаппе не покинет «ПСЖ»

30 Января 2021, 11:49,

Global Look Press

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино отреагировал на слухи о возможном уходе форварда Килиана Мбаппе.

«Вокруг этого футболиста сейчас много слухов. Думаю, Килиан продолжит выступать за «ПСЖ». Я считаю, что он задержится здесь еще на много лет. Мбаппе выглядит очень счастливым в «ПСЖ», но стоит дождаться его окончательного решения», - приводит слова аргентинского тренера газета Marca.

Ранее сообщалось, что в трансфере Мбаппе заинтересованы мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Лиги 1 Килиан сыграл 17 поединков, записав на свой счет 14 забитых мячей (4 - с пенальти) и шесть голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Маурисио Почеттино, Килиан Мбаппе
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