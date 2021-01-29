​Ди Мария: «Я играл с Роналду, Неймаром и Мбаппе, был бы рад поиграть и с Месси»

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария не прочь пополнить список своих звёздных одноклубников.

«Поиграть с Месси? В какой-то момент карьеры у меня была возможность перейти в «Барселону», но этого не случилось. Можно сказать, что у меня ещё есть шанс поиграть с Месси, хотя мой контракт с «ПСЖ» истекает, и я не знаю, что будет дальше. Но я был бы очень рад поиграть с Месси. Я уже играл с Роналду, Неймаром и Мбаппе. Если бы я поиграл ещё и вместе с Лео, то с радостью завершил бы карьеру после этого!» - сказал ди Мария TyC Sports.

«Жена сказала: «Если Лео приедет, мы хотя бы останемся, чтобы ты приготовил ему барбекю», - пошутил вдобавок футболист.