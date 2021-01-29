Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Ди Мария: «Я играл с Роналду, Неймаром и Мбаппе, был бы рад поиграть и с Месси»

29 Января 2021, 21:40,

Global Look Press

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария не прочь пополнить список своих звёздных одноклубников.

«Поиграть с Месси? В какой-то момент карьеры у меня была возможность перейти в «Барселону», но этого не случилось. Можно сказать, что у меня ещё есть шанс поиграть с Месси, хотя мой контракт с «ПСЖ» истекает, и я не знаю, что будет дальше. Но я был бы очень рад поиграть с Месси. Я уже играл с Роналду, Неймаром и Мбаппе. Если бы я поиграл ещё и вместе с Лео, то с радостью завершил бы карьеру после этого!» - сказал ди Мария TyC Sports.

«Жена сказала: «Если Лео приедет, мы хотя бы останемся, чтобы ты приготовил ему барбекю», - пошутил вдобавок футболист.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Анхель Ди Мария
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Plahotnikov Eugene
29 Января 2021, 21:56

во бред

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Максименко может сменить «Спартак» на клуб АПЛ
Максименко может сменить «Спартак» на клуб АПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола