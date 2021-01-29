​Ди Мария пробросил мяч между ног Почеттино на тренировке

Sky Sports опубликовал в Instagram забавное видео с тренировки «ПСЖ». Футболисты играли в квадрат вместе с Маурисио Почеттино, причём главный тренер парижан находился в числе тех, кому нужно было отбирать мяч. В определённый момент атакующий хавбек «ПСЖ» Анхель ди Мария пробросил мяч Почеттино между ног, после чего принялся праздновать успешное действие.

Напомним, Маурисио Почеттино стал главным тренером «ПСЖ» в начале января. Аргентинский специалист более года находился без работы.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в воскресенье, тридцать первого января. Соперником парижан будет «Лорьян».