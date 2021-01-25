«Галатасарай» в третий раз арендовал Оньекуру

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25 Января 2021, 21:43,
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Форвард Генри Оньекуру перешёл из «Монако» в «Галатасарай» на правах аренды.
Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, аренда 23-летнего нигерийца рассчитана до конца сезона, Генри будет выступать за «Галатасарай» под седьмым номером.
«Добро пожаловать домой!» - говорится в заявлении пресс-службы клуба из Стамбула.
Отметим, что Оньекуру уже дважды переходил в «Галатасарай» на правах аренды, сыграв в общей сложности 56 матчей за клуб во всех турнирах, на счету Генри семнадцать голов и восемь голевых передач.
После двадцати туров «Галатасарай» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Монако, Галатасарай, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Генри Оньекуру