«Галатасарай» в третий раз арендовал Оньекуру

Форвард Генри Оньекуру перешёл из «Монако» в «Галатасарай» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, аренда 23-летнего нигерийца рассчитана до конца сезона, Генри будет выступать за «Галатасарай» под седьмым номером.

«Добро пожаловать домой!» - говорится в заявлении пресс-службы клуба из Стамбула.

Отметим, что Оньекуру уже дважды переходил в «Галатасарай» на правах аренды, сыграв в общей сложности 56 матчей за клуб во всех турнирах, на счету Генри семнадцать голов и восемь голевых передач.

После двадцати туров «Галатасарай» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции.