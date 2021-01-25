Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Экс-тренер «Барселоны» может возглавить «Марсель»

25 Января 2021, 08:41,


Бывший наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде имеет вариант работы во французской Лиге 1. Заинтересованность в услугах 56-летнего испанского тренера проявляет руководство «Марселя».

Как информирует портал Goal, Вальверде считается приоритетным кандидатом на место рулевого провансальцев в случае отставки Андре Виллаша-Боаша. Португальского специалиста могут уволить из-за неудачных результатов команды в последних поединках.

После 20 туров чемпионата Франции «Марсель», набрав 32 балла, располагается на шестой позиции в турнирной таблице. Отставание от идущего пятым «Ренна» составляет четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Эрнесто Вальверде
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