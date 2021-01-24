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​ЦСКА отреагировал на два голевых паса Головина в игре с «Марселем»

24 Января 2021, 13:25,

Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин в субботней игре чемпионата Франции против «Марселя» вышел на замену в перерыве и помог своей команде перевернуть ход поединка. Монегаски отпраздновали волевую победу со счётом 3:1, а Головин стал автором двух результативных передач. В обоих случаях россиянин здорово подавал мяч с углового.

На успешное выступление Головина отреагировал ЦСКА.

«Наша школа», - говорится в сообщении пресс-службы «армейцев» в Twitter.

Александр Головин является воспитанником академии ЦСКА. В 2018 году полузащитник перешёл из армейского клуба в «Монако».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Монако, Александр Головин
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