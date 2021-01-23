​Дом вратаря «ПСЖ» ограбили во время матча

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23 Января 2021, 20:29,
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Во время пятничного матча чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монпелье» был ограблен дом голкипера парижан Серхио Рико. Как сообщает Le Parisien, по возвращению после игры в районе двух часов ночи футболист заметил следы кражи.
Из дома Рико вынесли двадцать пять тысяч евро наличными, роскошные часы и драгоценности, стоимость которых ещё не была оценена.
Стоит отметить, что в игре против «Монпелье» Серхио Рико заменил Кейлора Навас в перерыве и не пропустил. «ПСЖ» легко обыграл рано оставшегося в меньшинстве соперника с результатом 4:0.
Серхио Рико играет за «ПСЖ» с начала осени 2019 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Серхио Рико