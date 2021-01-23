Мбаппе: «Раздумываю о новом контракте с «ПСЖ»

Форвард Килиан Мбаппе высказался о возможном продлении трудового договора с французским «ПСЖ».

«Я раздумываю над этим, мы ведем переговоры. Если подпишу новый контракт, то останусь в Париже надолго. Меня здесь все устраивает. Совсем скоро все станет известно», - передает слова нападающего Get French Football News в «Твиттере».

Соглашение Мбаппе с парижским грандом рассчитано до лета 2022-го года. Ранее СМИ сообщали, что подписать Килиана хочет мадридский «Реал».

В текущем сезоне Лиги 1 22-летний футболист провел 17 поединков, записав на свой счет 14 забитых мячей (4 - с пенальти) и шесть голевых передач.