Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Язиджи - лучший игрок декабря в Лиге 1

21 Января 2021, 23:09,

Global Look Press

Турецкий нападающий «Лилля» Юсуф Язиджи признан лучшим игроком декабря во французской Лиге 1, сообщает L'Equipe.

За пять матчей в прошлом месяце форвард забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В голосовании он опередил двух игроков атаки «Лиона» - Тино Кадевере и Карла Токо Экамби. До этого, в ноябре, лучшим игроком во французской лиге был признан нападающий «Монпелье» Энди Делорт.

Юсуф Язиджи в текущем сезоне провёл за «Лилль» во всех турнирах 23 игры, отметился шестью голами и четырьмя ассистами. Его клуб после 20 туров делит первое место вместе с «ПСЖ» - обе команды имеют по 42 очка.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Лилль, Лига 1, Юсуф Язиджи
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