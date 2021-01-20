​Интегрировать Неймара и Мбаппе и выиграть Лигу чемпионов: Задачи Почеттино в «ПСЖ»

Маурисио Почеттино возглавил «ПСЖ» в начале января. Под руководством аргентинца команда успела провести четыре матча. Несмотря на завоевание Суперкубка Франции, парижане пока не смотрятся достаточно мощно. Команде нужно прибавлять, ведь до первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» остаётся меньше месяца. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает по поводу задач, которые стоят перед Почеттино – как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Интегрировать звёзд в свою систему

В четырёх играх «ПСЖ» при Маурисио Почеттино команда использовала разные игровые схемы. Сначала, в двух стартовых матчах, мы увидели 4-3-3, а дальше был переход на 4-2-3-1. Именно система 4-2-3-1 является любимой для Почеттино. Вероятно, в Париже аргентинец и дальше будет пробовать её реализовать.

Тренеру важно интегрировать в свою систему игры двух звёздных форвардов – Неймара и Килиана Мбаппе. Если брать систему 4-2-3-1, то Неймара, похоже, Почеттино собирается использовать в роли «десятки» под центральным нападающим, а Килиана Мбаппе – слева в атакующей тройке хавбеков. По крайней мере, именно так было в последнем матче Лиги 1 против «Анже».

Подобная система потребует от Неймара и Мбаппе работы не только на атаку, но и на оборону. Вообще футбол Почеттино, если вспоминать его период в «Тоттенхэме», подразумевает единый командный механизм. Здесь нет места непринуждённому стилю игры, который так нравится Неймару. Временами бразилец впечатляет своими рейдами на помощь защитникам, но на постоянной основе такого за ним не замечается. То же самое касается Килиана Мбаппе – талантливый форвард не особенно любит вести прессинг и уж тем более отбирать мяч.

В «Тоттенхэме» Почеттино имел более гибких футболистов в тактическом плане, так что здесь аргентинского тренера ждёт серьёзный вызов.

Завоевать авторитет и сохранить лидеров

Что касается Неймара и Килиана Мбаппе, то Почеттино нужно не только внедрить их в свою систему. Аргентинцу очень важно стать для бразильца и француза авторитетом, поскольку от этих двух звёзд во многом зависит ситуация в раздевалке «ПСЖ». Если Маурисио наладит контакт с Мбаппе и Неймаром, ему будет проще контролировать раздевалку.

Ситуация достаточно деликатная, ведь контракты Неймара и Килиана Мбаппе рассчитаны до средины 2022 года. Звёзды «ПСЖ» находятся в сильной позиции, имея определённые рычаги воздействия на клуб. Парижане хотят сохранить дуэт форвардов, но кроме денег Неймара и Мбаппе интересует ещё и спортивная составляющая. Почеттино должен заинтересовать бразильца и француза и показать, что с ним на тренерском мостике клуб способен выйти на новый уровень. Остаток сезона в этом плане должен стать определяющим.

Построить отношения с руководством

Для достижения успеха в клубе важен симбиоз главного тренера и руководителей. Томас Тухель не смог построить хороших рабочих отношений со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо. Немецкий тренер не стеснялся критиковать боссов клуба, в частности за решения по трансферам. «Может, Тухель меня больше не понимал», - сказал несколько дней назад Леонардо. Его отношения с Тухелем были похожи скорее на закулисную войну, чем на недопонимание. Почеттино важно сработаться с Леонардо.

Выиграть Лигу чемпионов

Маурисио Почеттино прекрасно понимал, какая главная задача стоит перед ним в «ПСЖ». Чемпионские титулы Лиги 1, другие внутренние трофеи и даже выход в финал Лиги чемпионов не помогли Томасу Тухелю доработать до конца контракта. В парижском клубе уже не никого удивишь чемпионством во Франции. Боссы и болельщики ждут победы в Лиге чемпионов, что вполне нормально, учитывая те средства, которые были вложены и продолжают вкладываться катарскими владельцами клуба.

Если «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, то вряд ли это как-то скажется на позиции Почеттино – аргентинец принял команду посреди сезона, не имея возможности полноценно подготовить её и перестроить под свои требования. А вот неудача в сильнейшем клубном турнире континента в следующем сезоне вполне может привести к новой перемене на тренерском мостике в Париже. Не случайно контракт с Почеттино подписан по схеме «полтора+1».