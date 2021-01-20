Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Ещё один матч Лиги 1 перенесли из-за коронавируса

20 Января 2021, 19:25,


В чемпионате Франции из-за вспышки коронавируса в «Лорьяне» был перенесён ещё один матч. Речь идёт об игре «Ним» - «Лорьян», которая должна была состояться на ближайших выходных. О переносе сообщает пресс-служба «крокодилов». Новая дата проведения этого поединка будет выбрана позже.

Ранее одна игра «Лорьяна» в Лиге 1 – против «Дижона» - уже переносилась.

На текущий момент «Лорьян» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции. В девятнадцати матчах команда смогла набрать только двенадцать зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лорьян, Ним, коронавирус во Франции
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