​Ещё один матч Лиги 1 перенесли из-за коронавируса

В чемпионате Франции из-за вспышки коронавируса в «Лорьяне» был перенесён ещё один матч. Речь идёт об игре «Ним» - «Лорьян», которая должна была состояться на ближайших выходных. О переносе сообщает пресс-служба «крокодилов». Новая дата проведения этого поединка будет выбрана позже.

Ранее одна игра «Лорьяна» в Лиге 1 – против «Дижона» - уже переносилась.

На текущий момент «Лорьян» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции. В девятнадцати матчах команда смогла набрать только двенадцать зачётных баллов.