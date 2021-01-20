Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«ПСЖ» решил выкупить Флоренци

20 Января 2021, 13:22,

Global Look Press

Защитник Алессандро Флоренци, выступающий на правах аренды за французский «ПСЖ», может стать полноценным игроком парижского гранда. Об этом рапортует журналист Никола Скира в «Твиттере».

Согласно данным инсайдера, руководство клуба намерено выкупить 29-летнего футболиста у «Ромы». Такой пункт прописан в арендном договоре. Сумма сделки оценивается в девять миллионов евро. «ПСЖ» готов предложить Флоренци контракт на четыре года.

Итальянец перебрался во французский клуб в сентябре прошлого года. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Флоренци провел 13 поединков, записав себе в актив два забитых мяча.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Алессандро Флоренци
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола