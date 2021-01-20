«ПСЖ» решил выкупить Флоренци

Защитник Алессандро Флоренци, выступающий на правах аренды за французский «ПСЖ», может стать полноценным игроком парижского гранда. Об этом рапортует журналист Никола Скира в «Твиттере».

Согласно данным инсайдера, руководство клуба намерено выкупить 29-летнего футболиста у «Ромы». Такой пункт прописан в арендном договоре. Сумма сделки оценивается в девять миллионов евро. «ПСЖ» готов предложить Флоренци контракт на четыре года.

Итальянец перебрался во французский клуб в сентябре прошлого года. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Флоренци провел 13 поединков, записав себе в актив два забитых мяча.