«ПСЖ» решил выкупить Флоренци

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20 Января 2021, 13:22,
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Защитник Алессандро Флоренци, выступающий на правах аренды за французский «ПСЖ», может стать полноценным игроком парижского гранда. Об этом рапортует журналист Никола Скира в «Твиттере».
Согласно данным инсайдера, руководство клуба намерено выкупить 29-летнего футболиста у «Ромы». Такой пункт прописан в арендном договоре. Сумма сделки оценивается в девять миллионов евро. «ПСЖ» готов предложить Флоренци контракт на четыре года.
Итальянец перебрался во французский клуб в сентябре прошлого года. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Флоренци провел 13 поединков, записав себе в актив два забитых мяча.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Алессандро Флоренци