Виллаш-Боаш: «Марсель» не может позволить себе зарплату Диего Косты»

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, занимающий пост главного тренера французского «Марселя», отреагировал на слухи о возможном трансфере нападающего Диего Косты. В настоящий момент 32-летний бомбардир находится без клуба.

«Я думал, что это обычная шутка. Наш клуб не может позволить себе оклад Диего Косты», - передает слова тренера издание Daily Mail.

Последним местом работы Косты был «Атлетико». В мадридском гранде форвард зарабатывал 300 тысяч евро в неделю.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании Диего провел семь поединков, записав на свой счет два забитых мяча (один - с пенальти).