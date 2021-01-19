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Виллаш-Боаш: «Марсель» не может позволить себе зарплату Диего Косты»

19 Января 2021, 12:49,

Global Look Press

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, занимающий пост главного тренера французского «Марселя», отреагировал на слухи о возможном трансфере нападающего Диего Косты. В настоящий момент 32-летний бомбардир находится без клуба.

«Я думал, что это обычная шутка. Наш клуб не может позволить себе оклад Диего Косты», - передает слова тренера издание Daily Mail.

Последним местом работы Косты был «Атлетико». В мадридском гранде форвард зарабатывал 300 тысяч евро в неделю.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании Диего провел семь поединков, записав на свой счет два забитых мяча (один - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Андре Виллаш-Боаш, Диего Коста
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