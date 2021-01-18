​Директор «ПСЖ»: «Не думаю, что увольнение стало сюрпризом для Тухеля»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался по поводу декабрьского увольнения Томаса Тухеля с должности главного тренера.

«И мы, и Тухель знали, что продлить его контракт в конце сезона будет сложно. Но мы решили немного предвосхитить события. Мы не меняли тренера, чтобы порисоваться.

Не думаю, что увольнение стало сюрпризом для Тухеля. Мы не впервые обсуждали ситуацию. Может, он перестал меня понимать…» - сказал Леонардо France Football.

Напомним, второго января тренерский мостик «ПСЖ» занял Маурисио Почеттино. С тех пор парижане успели выиграть Суперкубок Франции.