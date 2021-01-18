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​Директор «ПСЖ»: «Не думаю, что увольнение стало сюрпризом для Тухеля»

18 Января 2021, 17:52,

Global Look Press

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался по поводу декабрьского увольнения Томаса Тухеля с должности главного тренера.

«И мы, и Тухель знали, что продлить его контракт в конце сезона будет сложно. Но мы решили немного предвосхитить события. Мы не меняли тренера, чтобы порисоваться.

Не думаю, что увольнение стало сюрпризом для Тухеля. Мы не впервые обсуждали ситуацию. Может, он перестал меня понимать…» - сказал Леонардо France Football.

Напомним, второго января тренерский мостик «ПСЖ» занял Маурисио Почеттино. С тех пор парижане успели выиграть Суперкубок Франции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Томас Тухель, Леонардо
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
18 Января 2021, 18:54

один хрен этой помойке ничего не светит в евротурнирах!!! а Тухеля даже немного жаль, человек тянул их, даже до финала и тут бац.....

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